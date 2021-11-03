Смоленск, , 17:26 — REGNUM Нерабочие дни и действующие ограничения на территории Смоленской области продлены до 10 ноября, соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности.

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Согласно изменениям, нерабочие дни в Смоленской области продлены до 10 ноября включительно, тогда как ранее сообщалось об их завершении 7 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, период нерабочих дней в Смоленской области ввели с 28 октября. В регионе были отправлены на каникулы уходят школы, вузы, другие образовательные организации, а также детсады, приостановлена работа организаций общепита, розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов, аптек, магазинов с товарами первой необходимости. Также не работают салоны красоты, солярии, спортзалы и фитнес-клубы, бассейны. На период нерабочих дней закрыты кинотеатры, музеи, концертные залы.