Ижевск, 3 ноября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Удмуртия получила очередную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В составе партии 37,8 тыс. комплектов препарата, сообщает пресс-служба правительства республики.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

«С учетом этой партии в регионе создан запас вакцин от ковид — всего 131 461 доза», — отметил зампред правительства региона Эльвира Пинчук.

С момента начала массовой вакцинации в Удмуртию поступило 683 217 комплектов препаратов для прививок.

Как сообщало ИА REGNUM, до 3 ноября прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 542 706 человек. Второй компонент препарата получили 351 368 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 101 524 человека.

Читайте также: Более 542 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от COVID-19