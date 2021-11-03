Нью-Йорк, США, 3 ноября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Демократ Эрик Адамс победил на выборах мэра Нью-Йорка, сообщает 3 ноября Reuters.

Нью-Йорк

Адамс пообещал повысить уровень общественной безопасности и прислушаться к мнению рабочего класса.

Отметим, что Адамс стал вторым афроамериканцем, занявшим пост мэра Нью-Йорка. Он с легкостью обошел республиканца Кертиса Слива.

В январе 61-летний Адамс сменит демократа Билла де Блазио, который провел на посту восемь лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября следственный департамент Нью-Йорка обвинил мэра Нью-Йорка Билла де Блазио в том, что тот использовал свое служебное положение в личных и политических целях.