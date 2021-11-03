Москва, 3 ноября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Так как мировые цены на газ сильно выросли, то и цены на нефтепродукты в ближайшее время будут демонстрировать аналогичную тенденцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала прогнозы Bank of America о том, что летом 2022 цена на нефть вырастет до 120 долларов.

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«В настоящее время мы можем наблюдать определенный кризис на рынке энергоносителей, что является следствием удорожания основных источников энергии. Так как цены на газ сильно возросли за последнее время, то и цены на нефтепродукты в ближайшее время будут демонстрировать аналогичную тенденцию. Инвесторы это прекрасно понимают, поэтому начинают вкладываться в различного рода производные ценные бумаги на энергоносители, — сказала Новикова. — В связи с этим российская экономика может рассчитывать на дополнительные доходы в федеральный бюджет, что может стать хорошим подспорьем в условиях пандемии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, будущее цен на нефть связали с тем, как будет разворачиваться ситуация с распространением коронавируса.