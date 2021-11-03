Москва, , 17:19 — REGNUM Разные виды молочной продукции к концу 2021 года могут прибавить в цене на 5−8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал прогнозы Минсельхоза РФ о том, что в декабре 2021 в РФ могут вырасти цены на молоко и молочную продукцию.

Молоко Ukko-wc

«Стоимость молока зависит от многих факторов, — сказал Демин. — Так, цены на комбикорма для коров выросли за год почти на 25%, ветеринарные препараты прибавили в цене около 10−13%, пластиковая упаковка — 15%, а бумажная — все 50%! А ведь есть еще машины и оборудование, логистический комплекс, требующие обслуживания. Основываясь на упомянутых цифрах, становится очевидно, почему производители поднимают цену на молочную продукцию. Я думаю, что к концу года мы увидим прибавку в 5−8% к стоимости разных видов молочной продукции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что за последний год себестоимость производства молочной продукции выросла как минимум на 10−12%.

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