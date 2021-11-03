Москва, , 17:20 — REGNUM Поступления в бюджет Москвы от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) растут несмотря на пандемию. Об этом 3 ноября заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет Bukvi.ru

«Во многом благодаря широкому распространению дистанционных форм занятости, а также переходу бизнеса в режим онлайн по итогам 2020 года поступления НДФЛ в столице не только не сократились, а выросли на 11% к доковидному году», — сказала Зяббарова.

С учетом прогнозируемого в 2022—2024 годах роста среднемесячной номинальной заработной платы и при сохранении высокого уровня занятости, увеличение доходов по НДФЛ составит более 8%, спрогнозировала глава департамента финансов Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван главный источник доходов бюджета Москвы