Вашингтон, 3 ноября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Верховный суд США 3 ноября заслушал аргументы по делу об отмене ограничений штата Нью-Йорк на скрытое ношение оружия в общественных местах. Данное дело вызывает разногласия, потому что может привести к отмене ограничений в национальном масштабе, сообщает Reuters.

Здание Верховного суда США

Судьи рассматривают апелляцию двух владельцев оружия и нью-йоркского отделения национальной стрелковой ассоциации. Они заявили, что закон от 1913 года противоречит второй поправке к Конституции США о праве хранить и носить оружие. В связи с этим истцы хотят получить неограниченное права на скрытое ношение оружия в общественных местах.

Отметим, что к зданию суда пришла небольшая группа активистов, выступающих за права на оружие, взяв с собой таблички с надписью «Мы поддерживаем Билль о правах».

Напомним, что ранее президент США Джо Байден возложил ответственность за вспышку насилия с применением оружия на «своевольных» торговцев оружия.