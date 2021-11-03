Иерусалим, 3 ноября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Израиле выставлены на продажу с аукциона иглы, которыми нацисты наносили татуировки заключенным концлагеря Освенцим, сообщают «Вести Израиль» 2 ноября.

Израиль

Отмечается, что по состоянию игл видно, что они многократно использовались. К лоту прилагается инструкция к иглам от фирмы-поставщика Aesculap. Аукционный дом Tsolman`s описывает лот как «Вызывающий оторопь и очень редкий музейный экспонат, историческую ценность которого трудно даже оценить». Ожидается, что набор игл уйдет за 30−40 тыс. долларов.

Это один из трех сохранившихся в мире подобных наборов, данный является самым полным.

По мнению руководителя музея жертв памяти Холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даяна, такие предметы должны храниться именно в этом месте, так как там их хранят и исследуют надлежащим способом. «К нашему сожалению, нам известны случаи торговли предметами времен Холокоста, в основном речь идет о предметах, принадлежавших нацистам. Такая торговля, с нашей точки зрения, недостойна с моральной точки зрения», — считает Даян.