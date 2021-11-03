Москва, 3 ноября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Российские сельхозпроизводители не торопятся продавать подсолнечник по текущим ценам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал информацию о том, что в октябре 2021 года цена на растительное масло выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масло растительное

«В октябре цены на растительное масло по сравнению с сентябрем не изменились. А рост в 34% отмечается по сравнению с годичной давностью. То есть этот рост отражает ценовой скачок прошлого года. В настоящее время цены на семечку гораздо ниже прошлогодних пиков. То есть ввод экспортной пошлины на данный вид сырья сыграл свою положительную роль. Но селяне, пережившие головокружение из-за барышей, полученных от продажи семечки на экспорт, не торопятся продавать подсолнечник по текущим ценам, — сказал Мурзаев. — От сельхозпроизводителей в целом зависит, что будет с ценами на растительное масло в дальнейшем. Либо сохранится текущий уровень, либо будет отмечен тренд к росту, крутизна которого зависит от того, насколько сельхозпроизводители будут упорны в своем стремлении сыграть на повышение цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рост цены подсолнечного масла в РФ объяснили доминированием переработчиков.