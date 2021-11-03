Белград, 3 ноября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич охарактеризовал как шантаж требования коалиции «Демократический фронт» по формированию нового черногорского правительства. Об этом Кривокапич заявил 3 ноября в Белграде после встречи с премьер-министром Сербии Анной Брнабич.

Vlada Crne Gore / Government of Montenegro Здравко Кривокапич

Так Кривокапич ответил на просьбу журналистов прокомментировать то, что «Демократический фронт» требует формирования нового правительства, но на этот раз без Кривокапича. При этом черногорский премьер добавил, что он лично «не переносит шантажа».

По словам Кривокапича, вопрос формирования нового правительства в его стране актуален еще с декабря прошлого года.

«За это время ничего не произошло. Действующее правительство пользуется поддержкой, пока не произойдет что-то новое. Чтобы это произошло, нужно задействовать определенные процедуры. Для формирования нового правительства и выбор премьера нужно согласие 41 депутата», — процитировал телеканал РТС слова Кривокапича.

Напомним, что коалиция «Демократический фронт» является частью более широкой правящей коалиции. Тем не менее, в момент формирования правительства ни один из кандидатов «Демократического фронта» не оказался в составе кабинета министров, хотя это политическое объединение получило больше всего голосов избирателей в рамках коалиции «За будущее Черногории», которую возглавил Кривокапич.