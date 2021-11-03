Москва, , 17:16 — REGNUM В структуре доходов проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов основным источником будет налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом 3 ноября заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Доход Дарья Антонова © ИА REGNUM

На долю НДФЛ приходится порядка 45% в структуре доходов бюджета. Он является наиболее стабильным и надежным источником.

«Многолетняя политика по созданию в городе высокопроизводительных рабочих мест, повышению качества рабочей силы за счет развития человеческого капитала обеспечила устойчивость московского рынка труда и создала условия для его быстрой адаптации к меняющейся ситуации», — сказала Зяббарова.

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