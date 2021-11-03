Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Ленинградская область не планирует продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом 3 ноября сообщил губернатор региона Александр Дрозденко изданию «47news».

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"Продлевать не будем», — заявил глава региона.

Напомним, ранее постановлением правительства Ленинградской области были введены ограничения в работе ряда организаций, в частности, приостановка с 30 октября по 7 ноября деятельности крупных торговых центров площадью более 36 тыс. кв. метров, требования QR-кодов в фитнес-центрах, бассейнах, кинотеатрах, театрах и музеях, а также в кафе и ресторанах, где не оформлены паспорта коллективного иммунитета.

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