Иркутск, , 17:11 — REGNUM Никто из экипажа транспортного самолёта Ан-12, потерпевшего крушение 3 ноября под Иркутском, не выжил. Об этом сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самолёт Ан-12 Pavel Adzhigildaev

«Все погибли. Фрагменты тел имеются», — сказал он.

Кобзев добавил, что точное количество погибших в настоящее время уточняется. По предварительным данным, на борту самолёта могли находиться от пяти до семи человек.

Напомним, самолёт Ан-12, осуществлявший грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск, потерпел крушение при заходе на второй круг в нескольких километрах от Иркутска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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