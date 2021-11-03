Рига, , 17:10 — REGNUM Комиссия национального парламента Латвии по политике в области уголовного права поддержала поправки к закону, которые предусматривают уголовную ответственность за получение или хранение поддельного сертификата о вакцинации, тестирования или выздоровлении от ковида.

Сертификат о прививках Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Об этом сообщила пресс-служба парламента. Отмечается, что отныне такие правонарушения будут наказываться лишением свободы на срок до одного года либо временным лишением свободы, либо принудительными работами, либо штрафом. В Уголовный кодекс страны будут внесены соответствующие поправки.

Поправки предусматривают, что лицо, которое получило, хранило или использовало поддельный ковид-сертификат, сможет быть освобождено от уголовной ответственности, если добровольно сообщит об инциденте после совершения уголовного преступления и будет активно способствовать открытию и расследованию уголовного преступления.

В аннотации к законопроекту поясняется, что вакцинация и использование сертификатов о вакцинации, тестировании или выздоровлении в настоящее время являются единственными доступными инструментами для борьбы с эпидемией и основными методами для предоставления эпидемиологически безопасных услуг и эпидемиологически безопасных условий труда.

Правоохранительные органы Латвии возбудили более десяти уголовных дел с участием нескольких сотен человек в связи с подделкой документов о вакцинации, использованием поддельных сертификатов, а также подкупом медицинских работников за получение фиктивного сертификата.