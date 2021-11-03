Афины , , 19:42 — REGNUM Премьер-министр Кирьякос Мицотакис в статье, опубликованной Politico 3 ноября под названием «Выход из климатического кризиса всё ещё есть», сослался на греческую программу «6+1» по борьбе с изменением климата и обеспечению перехода страны на экологически чистую энергию. Мицотакис подчеркнул, что возможно воплотить в жизнь новые идеи и инновационные проекты только при условии сотрудничества между частным сектором, правительствами и инвесторами.

Кирьякос Мицотакис DTRocks

«Время истекает — для всех нас. Греки видят это воочию», — уверен Мицотакис.

«Этим летом наша страна просто горела. Вместе мы наблюдали драматические и разрушительные последствия глобального потепления с рекордными и устойчивыми температурами выше 40 градусов изо дня в день. За этим последовала беспрецедентная экологическая катастрофа с лесными пожарами, которые уничтожили драгоценные экосистемы всего за несколько дней», — пишет премьер-министр, подчеркивая, что это не изменение климата, а климатический кризис.

Греция — европейская страна среднего размера, морская держава с 20 процентами мирового судоходного флота и центром туризма, отмечает Мицотакис. Она могла бы сидеть сложа руки и ждать, когда начнут действовать крупные загрязнители — в конце концов, ее выбросы углерода сравнительно невелики. «Но мы этого не сделаем. Даже такие небольшие страны, как Греция, могут оказать большое влияние на глобальный переход к «зеленой» экономике в мире», — говорит он.

Наряду с восемью другими странами — членами ЕС — Португалией, Испанией, Францией, Италией, Хорватией, Кипром, Мальтой и Словенией — Греция недавно приняла Афинскую декларацию, направленную на смягчение последствий изменения климата в Средиземноморье. Она также создала министерство по климатическим кризисам и реализует климатическую программу «6+1» по всей Греции: речь идет про шесть инициатив — по судоходству, туризму, возобновляемым источникам энергии, декарбонизации, объединению экологически чистой энергии и экосистемам — подкрепленных одним всеобъемлющим законом о климате, который будет ратифицирован позднее на этой неделе.

«Зеленый переход, однако, является капиталоемкой трансформацией. К настоящему времени Греции удалось мобилизовать значительные финансовые средства ЕС для смягчения последствий изменения климата. Но этого недостаточно. Европе нужны более инновационные подходы к финансированию и сбору средств в масштабах, соответствующих нашим коллективным усилиям. Если пандемия чему-то нас и научила, так это тому, что при острой необходимости мы можем финансировать исследования и инновации в масштабах и с невероятными результатами», — говорит премьер.

По его мнению, воплощение идей и экспериментов в жизнь работает только тогда, когда частный сектор, правительства и инвесторы сотрудничают. Поэтому надо устранить барьеры для размещения капитала на международном уровне, позитивно прогнозируя и поддерживая будущие рынки и идеи, лежащие в основе зеленых технологий и альтернативных видов топлива. «Это означает инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как морской ветер, и научно-исследовательские проекты, такие как новый исследовательский институт ЕС по устойчивому судоходству», — говорит Мицотакис.