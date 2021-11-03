Вашингтон, , 18:01 — REGNUM В среду, 3 ноября, в США началась вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Примерно 28 млн школьников получили право на прививку, сообщает Reuters.

Вакцинация в США DVIDSHUB

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Во вторник, 2 ноября, центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал прививку Pfizer/BioNTech для широкого использования среди данной возрастной групп.

Напомним, что около 58% американцев полностью привиты против COVID-19, но дети до 12 лет еще не имели права на прививку.

Вакцина, эффективность которой оценивается на 90%, поможет многим школам прекратить карантины и вновь открыть двери для учеников.