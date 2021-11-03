Санкт-Петербург, 3 ноября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Выборгский районный суд Ленинградской области заключил под стражу 26-летнего петербургского рэпера Владислава Ширяева, известного под псевдонимом Yung Trappa. Он обвиняется в изнасиловании двух девушек. Об этом 3 ноября проинформировали в пресс-службе СУ СК по Ленинградской области.

Instagram.com/official_yung_trappa Рэпер Владислав Ширяев (Yung Trappa)

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу на два месяца», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, в ночь с 31 октября на 1 ноября 2021 года Ширяев в арендованном коттедже в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек, высказывая при этом им различные угрозы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что следственным отделом по городу Выборг СУ СК РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и по 2 эпизодам п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийством»). Ширяеву предъявлено обвинение.