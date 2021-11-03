Москва, 3 ноября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Рост доходов бюджета Москвы в годовом выражении может составить 20%. Об этом 3 ноября заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Еще золота

«По итогам текущего года доходы бюджета оцениваются в объеме 3,1 трлн рублей. Ожидается, что рост к прошлому году составит около 20%», — сказала чиновник.

По её оценке, на данный момент высокий восстановительный рост доходов бюджета завершен. В предстоящие три года ежегодное увеличение доходной части будет происходить более умеренными темпами: в 2022 году — 5,2%, и 5,6% — в следующие два года.

«Законопроектом предусмотрены объемы доходов в 2022 году — 3 трлн 261,5 млрд рублей, в 2023 году — 3 трлн 444,0 млрд рублей, в 2024 году — 3 трлн 637,0 млрд рублей», — отметила Зяббарова.