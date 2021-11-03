Новосибирск, , 17:07 — REGNUM В Новосибирской области перед судом предстанет 30-летний местный житель, обвиняемый в истязании своей сожительницы и её детей. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Жестокое обращение с детьми Pixabay.com

По данным следствия, обвиняемый проживал в доме по улице Восточная в селе Кожурла Убинского района Новосибирской области совместно с 29-летней сожительницей и двумя её детьми пяти и трёх лет. Испытывая к детям личную неприязнь, мужчина систематически, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в период с января по август 2021 года избивал их. Кроме того, он неоднократно избивал сожительницу. 24 августа свидетелями избиений стали соседи, которые и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Мужчина был заключеён под стражу. Вину он признал в полном объеме.

Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.