Нижний Новгород, , 17:05 — REGNUM Суд признал бывшего начальника управления министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области Эдуарда Кутуева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Нижний Новгород Кривошеина Мария

Гособвинение доказало, что экс-чиновник причастен к незаконному получению через аффилированную фирму земельных участков, выделенных для благоустройства территории Нижнего Новгорода.

В ходе расследования Кутуев признался, что эти земли он намеревался перепродать по более высокой цене и получить личную финансовую выгоду.

Поскольку он уже возвратил в собственность государства незаконно полученные земельные участки и возместил нанесенный третьим лицам ущерб в размере 500 тысяч рублей, суд приговорил его к выплате штрафа, размер которого не озвучивается.