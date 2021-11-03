Рязань, , 17:09 — REGNUM Нерабочие дни, введённые с 30 октября по 7 ноября, и школьные каникулы не будут продлены в Рязанской области. Однако ограничительные меры сохранятся, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в правительстве региона.

Рязань Иван Шилов © ИА REGNUM

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В новом распоряжении губернатора до 15 ноября продлён запрет на работу предприятий общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, а также аквапарках. На этот же срок сертификат о вакцинации с подтверждением личности владельца потребуется для посещения учреждений культуры, спорта и общепита, бань, саун, торговых, торгово-развлекательных центров и комплексов, а также салонов красоты.

До соответствующего распоряжения не возобновляют работу учреждения дополнительного образования, исключение будет сделано для членов сборных команд Рязанской области.

В рязанских МФЦ к списку очных услуг добавляется восстановление, регистрация и подтверждение учётной записи граждан на портале «Госуслуги».

Распоряжение вступит в силу с 8 ноября 2021 года.