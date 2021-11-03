Сочи, Краснодарский край, , 17:04 — REGNUM Российскому оборонно-промышленному комплексу следует поставить акцент на внедрении технологий искусственного интеллекта в перспективные виды вооружения. Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК Kremlin.ru

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«Первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружения имеет применение технологий искусственного интеллекта, которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия», — заявил Путин.

«Такие технологии должны активнее применяться и в системе управления войсками и вооружением, в средствах связи и передачи данных, а также в высокоточных ракетных комплексах», — указал он.