Ижевск, , 17:04 — REGNUM В Удмуртии проработают вопрос присвоения официального юридического статуса тесту на антитела к коронавирусу. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальной сети.

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По его словам, такое поручение уже передано зампреду правительства республики Эльвире Пинчук и «коллегам».

"Поручил найти решение, чтобы сданный анализ крови на антитела, при наличии антител достаточных и при сроке заболеваемости, тоже имел некий юридический статус», — пояснил Бречалов.

Он отметил, что часто получает вопросы о возможности получить QR-код переболевшего в случае отсутствия подтвержденного диагноза, но при наличии достаточного объема антител к коронавирусу в крови.

«Мы обязательно этот вопрос проработаем», — заверил глава Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время QR-код, который требуется для посещения практически всех общественных мест, можно получить только после полного курса вакцинации от COVID-19, или после перенесенного заражения коронавирусом.