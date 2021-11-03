Иерусалим, , 19:19 — REGNUM По итогам августа 2021 года жители Израиля купили более 14 тысяч квартир, это наиболее высокий показатель после рекордного июня 2015 года, сообщают «Вести Израиль» 2 ноября. По сравнению с августом 2020 года продано на 31% квартир больше.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Предполагается, что столь высокий спрос вызван опасениями граждан в отношении дальнейшего роста цен.

Отмечается, что правительство планирует повысить налог на приобретение квартир с целью вложения денег. На этом фоне инвесторы за январь-август купили в сумме 20 тысяч квартир, или больше ежегодного показателя последних четырех лет. Наиболее высоким спросом пользуется у инвесторов курортный город Нетания.