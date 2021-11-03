Кострома, 3 ноября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Костромской области назвал районы с наименьшим и наибольшим процентом населения, сделавшего прививки от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Меньше всего граждан — 17,7% от взрослого населения привито в Чухломском районе. Схожая ситуация наблюдается в Буйском (21,8%), Павинском (31%), Нейском (31%), Шарьинском (31,6%), Нерехтском (33,4%) районах и городе Шарья. Там вакцину получили лишь 30,2% граждан.

Внимательнее всего к вопросу эпидемиологической безопасности отнеслись костромичи, в областном центре привиты 55% жителей. К благополучной зоне отнесены Костромской, Красносельский, Вохомский, Сусанинский, Солигаличский, Парфеньевский, Кадыйский, Октябрьский, Пыщугский районы и город Буй. Доля вакцинированных на этих территориях составляет от 38 до 49%.