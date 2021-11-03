Бишкек, , 17:00 — REGNUM У Киргизии могут возникнуть проблемы с импортом казахского электричества. Об этом заявил председатель правления Национального энергетического холдинга Талайбек Байгазиев на пресс-конференции сегодня, 3 ноября.

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«Возможно, поставки от них немного затянутся, поскольку в Казахстане возник дефицит электроэнергии», — пояснил он.

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По словам главы энергохолдинга, с Узбекистаном также продолжается взаимообмен электричеством, причем узбекская сторона энергетики полностью выполнила объем поставки электроэнергии в Киргизию.

«Из энергосистемы Казахстана поступило 75,7 млн кВт•ч или около 63,1% от запланированного объема электроэнергии, а из Узбекистана — 72,6 млн кВт•ч или 72,6%. Также Туркмения поставила 305,8 млн кВт•ч или 60,9% от плана», — резюмировал он.

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