Сочи, Краснодарский край, , 17:00 — REGNUM Передовые военные разработки в России успешно проходят испытания. Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК Kremlin.ru

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«Не раз отмечал, что благодаря российскому оборонно-промышленному комплексу, нашей фундаментальной и прикладной науке, сделан очень серьёзный задел в этом направлении — проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет», гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал». Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования», — заявил Путин.

«В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей», — указал он.