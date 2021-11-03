Вашингтон, 3 ноября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Пэт Мартино, легендарный джазовый гитарист, который занового научился играть на гитаре после того, как лишился памяти в 1980 году, умер 1 ноября в своем доме в Южной Филадельфии в возрасте 77 лет, сообщает 3 ноября The New York Times.

Гитара

Причиной смерти стало хроническое заболевание дыхательных путей, из-за которого Мартино был вынужден прекратить выступления после тура по Италии в ноябре 2018 года.

Напомним, что Мартино привлек внимание, когда был подростком. В 10 классе его исключили из римско-католической средней школы и он стал профессиональным музыкантом, присоединившись к группе певца Ллойда Прайса, а затем, в 1962 году, к саксофонисту Уиллиса Джексона.

В 1967 году, когда ему было около 20 лет, он выпустил свой первый альбом «El Hombre», после чего последовали записи, хорошо оцененные критиками.