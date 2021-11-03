Таллин, , 16:58 — REGNUM Любые контакты с Россией в Прибалтике криминализированы, любой друг России для прибалтийских властей — по умолчанию враг. Об этом заявил главный редактор латвийского портала редакции BaltNews Андрей Стариков, сообщил Telegram-издания.По мнению Старикова, остается единственный выход из ситуации для друзей России — эвакуация.«Личная рациональная стратегия — эвакуация, в которой мне хотелось бы, чтобы поддержку и помощь оказывала российская сторона и дипломатические представительства на местах, консульства и посольства», — заявил Стариков.

Флаг Эстонии

Он считает, что сегодня в Прибалтике создана такая ситуация, когда любой, кто симпатизирует России, может стать жертвой провокаций со стороны местных властей и провластных СМИ, потерять работу и оказаться под сильнейшим ударом: «Каждый человек, каждый симпатизант России чувствует, что завтра могут постучать в дверь его дома, завтра могут прийти, найти по IP комментарии, «разжигающие ненависть», найти в потолке патроны. Если друг России не готов идти на Голгофу, то эвакуация — наиболее здравая личностная стратегия, которая никоим образом не может быть осуждена».

«В этой стратегии мы (российская сторона — ИА REGNUM) только должны помочь такому человеку», — еще раз отметил главный редактор латвийской редакции BaltNews.