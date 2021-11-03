Иерусалим, , 19:19 — REGNUM Минздрав Израиля готовится вакцинировать детей в возрасте 5−11 лет, пытаясь ускорить получение предназначенной для детей вакцины, получив ее уже в ближайшие дни. Об этом сообщают «Вести Израиль» 3 ноября.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

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Детям предполагается давать две дозы препарата производства Pfizer, каждая доза равняется примерно трети от той, что получают взрослые. Вакцина детям вводится с интервалом в три недели. Рассчитывается, что Израиль станет одной из первых стран, начавших вакцинацию детей с пяти лет.

Отмечается, что группа по борьбе с эпидемиями при минздраве начнет обсуждать вакцинацию детей 4 ноября. Если по итогам обсуждения группа решит, что детей вакцинировать нужно, то финальное решение будет принимать гендиректор минздрава Нахман Аш. Однако, по сведениям из ведомства, так как соответствующее решение уже принял Центр по контролю и профилактике заболеваний США, то в Израиле оно не будет затянуто.

Ранее издание сообщало, что компания Pfizer скорректировала прогноз доходов от продажи вакцины с учетом вакцинации детей 5−11 лет. По новому прогнозу в 2021 финансовом году доходы составят 36 млрд долларов против ожидавшихся ранее 33,5 млрд.