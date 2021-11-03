Красногорск, , 16:52 — REGNUM Россия достигла огромных успехов в разработке передовых образцов вооружения. Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Владимир Путин Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США

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«Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьёзно, в разы повысило возможности Вооружённых сил, на многие годы, даже десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности России», — заявил Путин.