Выборг, Ленинградская область, 3 ноября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Ленинградской области предъявили обвинение в изнасиловании, сопряженном с угрозой убийством в отношении двух девушек, 26-летнему петербургскому рэперу Владиславу Ширяеву, известному под псевдонимом Yung Trappa. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Instagram.com/official_yung_trappa Рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что следственным отделом по городу Выборг СУ СК РФ по Ленобласти в отношении Ширяева возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и по 2 эпизодам п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийством»).

По данным следствия, в ночь с 31 октября на 1 ноября 2021 года Ширяев, находясь в одной из комнат арендованного коттеджа в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек, высказывая при этом им различные угрозы.

«В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — подытожили в ведомстве.

Напомним, по данным СМИ, рэпер уже имеет за плечами две судимости за наркопреступления, по одной из которых он отбыл реальный срок заключения.