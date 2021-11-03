Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в октябре провел с Китаем27 раундов переговоров по климату. Он также дважды за месяц побывал в стране, сообщают 3 ноября местные СМИ.

Джон Керри Foreign and Commonwealth Office

Он отметил, что переговоры ведутся ради того, чтобы Китай согласился обсудить борьбу с изменением климата. Отмечается, что США также стремятся отговорить Китай строить угольную электростанцию мощностью 260 ГВт.

Керри добавил, что для того, чтобы добиться поставленных целей по сокращению выбросов, все страны должны внести свой вклад, а главным образом страны G20, на которые приходится 80% всех мировых выбросов.

Как сообщало ИА REGNUM, во время саммита в Глазго, Шотландия, большинство мировых лидеров согласились с мнением научного консенсуса о том, что наша планета является бомбой замедленного действия — если температура повысится более чем на 1,5 градуса, то мир не спасти от катастрофического изменения климата.

Чтобы предупредить катастрофу, примерно 100 мировых лидеров должны ежегодно выделять на 7,6% меньше выбросов в течение следующих восьми лет. В глобальном масштабе это сократит количество выбросов парниковых газов на 45% к 2030 году.

Для достижения цели предлагается использовать природный газ, энергию ветра и Солнца, а также прекратить добычу всех новых видов ископаемого топлива.

Администрация президента США Джо Байдена предлагает к 2030 году сократить выбросы на 50−52% по сравнению с уровнем 2005 года. Еще 27 стран Евросоюза поклялись за это же время сократить свои выбросы на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.