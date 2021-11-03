Бишкек, , 16:48 — REGNUM Социальный фонд Киргизии выделил более 41 млрд 775 млн сомов (35 млрд 212 млн рублей) на выплату пенсий и пособий за январь — октябрь текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 3 ноября.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Больше всего денег потрачено на выплаты в Ошской области — свыше 7 млрд 650 млн сомов (6 млрд 451 млн рублей) и в Джалал-Абадской области — более 7 млрд 168 млн сомов (6 млрд 45 млн рублей).

Также довольно высокой оказалась доля выплат пенсий и пособий в столице республики — около 6 млрд 831 млн сомов (5 млрд 760 млн рублей) и в Чуйской области — свыше 6 млрд 420 млн сомов (5 млрд 415 млн рублей).

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Затем следуют Иссык-Кульская область — 3 млрд 805 млн сомов (3 млрд 209 млн рублей), Баткенская область — около 3 млрд 351 млн сомов (2 млрд 826 млн рублей) и Нарынская область — 3 млрд 320 млн сомов (2 млрд 800 млн рублей).

Меньше всего оказалась общая сумма выплат жителям Таласской области — 1 млрд 727 млн сомов (1 млрд 456 млн рублей) и города Оша — около 1 млрд 501 млн сомов (1 млрд 267 млн рублей).

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