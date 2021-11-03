Иркутск, 3 ноября 2021, 16:46 — REGNUM Тела четырёх человек обнаружены на месте крушения грузового самолёта Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Иркутского района.
При этом не названный источник сообщил изданию, что жертвами крушения стали семь человек. Отмечается, что после столкновения с землёй самолёт загорелся, люди погибли во время пожара.
Как передавало ИА REGNUM, днём 3 ноября самолёт Ан-12, осуществлявший грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск, потерпел крушение при заходе на второй круг в нескольких километрах от Иркутска.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
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