Иркутск, 3 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Тела четырёх человек обнаружены на месте крушения грузового самолёта Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Иркутского района.

(сс) Papas Dos Ан-12

При этом неназванный источник сообщил изданию, что жертвами крушения стали семь человек. Отмечается, что после столкновения с землёй самолёт загорелся, люди погибли во время пожара.

Как передавало ИА REGNUM, днём 3 ноября самолёт Ан-12, осуществлявший грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск, потерпел крушение при заходе на второй круг в нескольких километрах от Иркутска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».