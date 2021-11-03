Белград, 3 ноября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Для Сербии отношения с Черногорией, так же, как и со всеми остальными соседями, чрезвычайно важны. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 3 ноября на своей странице в «Инстаграме» после встречи с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Обе стороны заинтересованы в обновлении инфраструктуры, которая связывает наши страны, и особый акцент мы делаем на развитии экономических отношений», — отметил Вучич под фотографией, на которой видно, как Кривокапич и он сам рассматривают карту региона.

Напомним, что премьер-министр Черногории прибыл с первым официальным визитом в Сербию. В течение дня он встретился также с сербской коллегой Анной Брнабич.