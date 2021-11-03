Ижевск, 3 ноября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В лесу на окраине Ижевска обнаружена площадка, где систематически на почву сливали бетонные остатки после промывки миксеров. Активисты ОНФ (Общероссийский народный фронт) просят следственное управление СКР по Удмуртии провести расследование до данному факту.

Пресс-служба отделения ОНФ в Удмуртии Бетонная свалка в Ижевске

Свалка бетонных отходов расположена на окраине Ижевска за ТЭЦ-2 по Воткинскому шоссе. Нарушение выявил общественный экоинспектор регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Местами площадка напоминает горный рельеф, слоистая структура которого доказывает неоднократный слив бетона. Из недавних сливов образовано небольшое озеро.

Недалеко от этого участка расположено частное предприятие по производству бетона. И.о. начальника отдела экологического надзора минприроды Удмуртии Дмитрий Никифоров отметил, что ранее здесь был пойман с поличным водитель бетоновоза данной компании.

«На любом таком предприятии доложен быть отстойник, куда сливаются отходы производства для последующей утилизации. Для проверки его наличия мы пытались зайти на предприятие, но встретили активное сопротивление. Будем назначать экспертизу, высчитывать ущерб, причиненный территории», — добавил он.

По оценке активистов, в действиях предприятия просматриваются признаки нарушения по ст. 254 УК РФ («Порча земли»).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре текущего года в реку Чегандинка — правый приток Камы — возле села Чеганда Каракулинского района Удмуртии попала неизвестная жидкость и окрасила воду в ядовито-голубой цвет. По данным минприроды республики, в водоеме было превышена ПДК (предельно допустимая концентрация) по показателям фосфат ион, ХПК (химическое потребление кислорода), аммоний ион, нитрит ион. Также выявлено пониженное содержание растворенного кислорода.

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