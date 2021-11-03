Афины , , 19:17 — REGNUM Необходимо сделать все возможное, чтобы остановить поток фальшивых новостей, теорий заговора и разжигания ненависти, которые распространяются в интернете, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 3 ноября в видеообращении ко 2-й Ассамблее Международного альянса памяти жертв Холокоста под председательством Греции.

Никос Дендиас Greek Ministry of Foreign Affairs

Дендиас сказал, что в первой половине президентства Греции «мы сосредоточили наши усилия на оценке путей решения проблемы возрождения антисемитизма», добавив, что «к сожалению, антисемитизм подпитывается невежеством, страхом, чувством неадекватности и теориями заговора».

Он сказал, что во второй половине председательства Греции основное внимание будет уделено способам борьбы с антисемитизмом в цифровой сфере.