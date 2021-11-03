Москва, , 16:45 — REGNUM Власти Москвы ожидают стабильного роста экономики на протяжении трех лет. Об этом 3 ноября заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рост ВВП Pixabay.com

«Проект бюджета сформирован на основе базового сценария прогноза с социально-экономического развития Москвы, который предусматривает восстановление экономики в 2021 году и устойчивые темпы экономического роста в следующие три года», — сказала чиновник.

По её словам, рост ВВП Москвы прогнозируется на уровне 3% ежегодно. Также стабильное увеличение ожидается и у других показателей, которые влияют на формирование доходной части бюджета столицы.

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