Москва, 3 ноября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Власти Москвы ожидают стабильного роста экономики на протяжении трех лет. Об этом 3 ноября заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Рост ВВП

«Проект бюджета сформирован на основе базового сценария прогноза с социально-экономического развития Москвы, который предусматривает восстановление экономики в 2021 году и устойчивые темпы экономического роста в следующие три года», — сказала чиновник.

По её словам, рост ВВП Москвы прогнозируется на уровне 3% ежегодно. Также стабильное увеличение ожидается и у других показателей, которые влияют на формирование доходной части бюджета столицы.