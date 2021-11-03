София, , 16:43 — REGNUM Задержанная в аэропорту Софии партия жидкого метамфетамина была отправлена из Мехико и предназначалась для сбыта на территории Европейского союза. Об этом 3 ноября в интервью Болгарскому радио заявил представитель Таможенного управления Республики Болгария Стефан Бакалов.

Мексика Barney Moss

«Стоимость груза на данный момент определить сложно, — отметил, в частности, он. — На черном рынке она может достигнуть 20 миллионов евро».

По словам Бакалова, болгарские правоохранители фактически раскрыли схему масштабного наркотрафика, в работе которого были задействованы как картели в Мексике, так и представители криминального мира в Европе, включая Болгарию.

Согласно официальной информации, в настоящее время по данному делу проводятся следственные действия. «Наша цель — вывить всех участников преступной цепочки», — подчеркнул в комментарии журналистам сотрудник Генпрокуратуры РБ Иван Кочиев.

Напомним, утром 3 ноября в центральном терминале аэропорта Софии были изъяты 550 литров метамфетамина, разлитого в бутылки, спрятанные среди других товаров. Получатель груза задержан.

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