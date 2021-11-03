Афины , , 19:16 — REGNUM Правительство Греции не способно и не желает справляться с пандемией серьезно и ответственно, подчеркнул в своем заявлении от 3 ноября лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс, бывший премьер-министр Алексис Ципрас.

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Ципрас также обвинил правительство в том, что «его беспокоит только политическая цена, а не человеческие жизни».

«Вот почему они никогда не думали о введении строгих мер в профессиональных и социальных сферах, где они не хотят конфликтовать со своей электоральной клиентурой. Вот почему сегодня они объявляют о мерах с выборочной нерешительностью, оставляя церковь без защиты и верующих без защиты. Это не способ борьбы с пандемией», — подчеркнул он и предупредил, что страна идет к еще одному массовому числу погибших, за которое премьер-министр Кирьякос Мицотакис несет исключительную ответственность.

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Он сказал, что его партия внесет в парламент поправку, которая потребует от непривитых граждан иметь отрицательный результат теста на коронавирус для посещения религиозных мест.