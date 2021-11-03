Афины , , 19:14 — REGNUM Учитывая, что Греции доступна вакцина от коронавируса, экономика и общество этой страны больше не столкнутся с локдауном, подчеркнул премьер-министр Кирьякос Мицотакис, выступая на мероприятии, организованном постоянным комитетом парламента по социальным вопросам. Об этом сообщает AMNA 3 ноября.

Кирьякос Мицотакис European People's Party

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Вакцинированные граждане не потеряют прав, которые они приобрели благодаря прививке, добавил он, вместо этого меры коснутся непривитых. «Я еще раз попрошу тех, кто все еще колеблется, сделать прививку, если это возможно, к завтрашнему дню, чтобы мы могли прекратить оплакивать гибель людей, которую мы могли бы предотвратить, если бы у нас были более высокие показатели вакцинации, чтобы уменьшить давление на наши больницы и, наконец, избежать этого испытания», — сказал он.

Он также призвал все политические партии «внимательно прислушиваться к советам науки и не превращать бессмысленно политическую борьбу в национальную битву, которую необходимо выиграть».

Мицотакис исключил возможность локдауна и подчеркнул, что Греция — не единственная страна, которая сталкивается с четвертой волной.

Что касается растущего числа случаев заражения, он сказал, что на национальную систему здравоохранения оказывается давление, которое, особенно в северной Греции, не является незначительным, но которое не идет ни в какое сравнение с тем, что наблюдалось в ноябре 2020 года.