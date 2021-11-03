Москва, 3 ноября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Бывший главный тренер «Спартака «Массимо Каррера, занимавший пост главного тренера «красно-белых» в период с 2016 по 2018 годы, поделился ожиданиями от матча московской команды с «Лестером»: «У «Спартака» есть шансы на очки. В Неаполе уже получилось их забрать. Спартаковцам нужно сохранять уверенность в себе и не поддаваться негативному давлению перед игрой в Лестере. В футболе достаточно одного эпизода, чтобы ситуация полностью перевернулась», — цитирует Карреру издание «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Голубович Массимо Каррера

«Лестер» сыграет со «Спартаком» 4 ноября в матче четвертого тура группы C Лиги Европы УЕФА 2021/22. Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 23:00 по московскому времени.

В последний раз «Спартак» играл с «Лестером» две недели назад в матче прошлого тура. Та игра, проходившая в Москве, завершилась волевой победой «лис» со счетом 4:3 благодаря покеру Патсона Дака.

Под руководством Массимо Карреры «Спартак» становился победителем Российской Премьер-лиги 2017/18. В том сезоне «красно-белые», одержав 22 победы и набрав 69 очков, уверенно заняли первое место с преимуществом в семь очков.