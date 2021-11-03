Ташкент, 3 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) Узбекистана разработал альтернативный сценарий макроэкономического развития Узбекистана, говорится в сообщении ЦБ Узбекистана, опубликованном 3 ноября.

Chris Price Деньги. Узбекистан

Сценарий основан на таких предположениях, как неблагоприятное формирование внешних экономических условий в результате сохранения напряженной ситуации с пандемией и замедлением экономической активности.

«Согласно этому сценарию, реальный рост объемов ВВП может составить 3−4% в 2022 году. С переходом ситуации в нормальную фазу будет наблюдаться восстановление экономической активности и валового спроса с 2023 года, и, по оценкам, реальный рост ВВП в 2023 году составит 4,8−5,8%, а в 2024 году — 5,5−6,5%», — говорится в документе.

При этом, отмечает регулятор, в целях поддержки внутренней экономической активности, в 2022 году будет продолжено фискальное стимулирование, и ожидаемый фискальный дефицит составит около 4−5% к ВВП.

«С 2023 года начнется фискальная консолидация для обеспечения макроэкономической стабильности и прогнозируется сокращение фискального дефицита до 3−4% в 2023 году и до 2−2,5% к ВВП в 2024 году», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что формирование макроэкономического развития по условиям альтернативного сценария потребует отложения либерализации регулируемых цен на будущие периоды.

«В результате в условиях данного сценария прогнозируется уровень общей инфляции 7,5−8,5% в 2022 году и около 5,6−6,6% в 2023 году», — сообщает ЦБ.