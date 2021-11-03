Иркутск, 3 ноября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По предварительным данным следствия, около 19:45 по местному времени при заходе на второй круг в 4 километрах от Иркутска в районе села Пивовариха произошло крушение самолета Ан-12, осуществлявшего грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск.

На борту воздушного судна, предположительно, находились шесть членов экипажа.

«В настоящее время силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России проводятся поисково-спасательные мероприятия и ликвидация пожара на месте крушения воздушного судна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственная группа. В настоящее врем уточняется число пострадавших, находившихся на борту, проводится следственные и процессуальные действия для установление всех обстоятельств произошедшего.