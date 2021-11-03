Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении уличных гонщиков, которые не соблюдали правила дорожного движения и устраивали заезды на скорость на городском комплексе защитных сооружений (КЗС) от наводнений. Во время «состязаний» они разгоняли свои автомобили до 300 км/ч. Об этом 3 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стритрейсеры на дамбе Петербурга Пресс-служба МВД РФ,

Сообщение о несанкционированных гонках на Петербургской дамбе поступило в полицию Приморского района Петербурга от очевидцев. Они рассказали, что стритрейсеры двигаются со значительным превышением скорости по Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в сторону Кронштадта, а их сообщники перекрыли въезд на дамбу со стороны Приморского шоссе.

«Трое водителей иномарок, участвовавших в заезде, задержаны и доставлены в полицию. Их автомобили помещены на площадку УМВД по Приморскому району. В отношении еще четверых граждан составлены протоколы об административных правонарушениях по части первой статьи 12.5 и по части второй статьи 12.37 КоАП РФ», — уточнила Ирина Волк.

Следователем УМВД России по Приморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Несмотря на это, в ночь на 3 ноября стритрейсеры вновь попытались устроить заезд по КАД, причем скорость движения автомобилей достигала отметки в 300 км/ч.

«Шесть транспортных средств были остановлены полицейскими. В отношении водителей также составлены протоколы об административных правонарушениях. В настоящее время они проверяются на причастность к совершению преступления в рамках возбужденного ранее уголовного дела», — подытожила официальный представитель МВД России.

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