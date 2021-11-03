Кемерово, , 16:34 — REGNUM Центральное фойе филармония Кузбасса сегодня, 3 ноября, накануне Дня народного единства превратится в еврейский дворик. Как рассказали в учреждении, зрители смогут попробовать блюда еврейской кухни, узнать об особенностях национального костюма, вместе потанцевать, насладиться концертом национальной музыки.

«Большого внимания заслуживают многочисленные выставки: выставка «Еврейский мир глазами художников»; выставка «Еврейское купечество»; выставка-продажа «Иудаика». Литературное наследие еврейского народа будет представлено целым рядом фестивальных мероприятий, среди которых литературно-художественный проект «Лучший. Бабель»; презентация спектакля «Дневник Анны Франк»; читка рассказа «Счастье привалило» Шолома Алейхема; выставка еврейской литературы, которую подготовит Государственная научная библиотека Кузбасса имени В.Д. Федорова», — уточнили в филармонии.

Фестиваль «Еврейская мозаика» будет проходить в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» совместно с региональным общественным объединением «ШАЛОМ — МИР» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.