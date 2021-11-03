Вашингтон, , 16:47 — REGNUM Республиканские законодатели выступили с критикой по поводу идеи администрации президента Джо Байдена выплатить почти более $1 млрд семьям мигрантов, пострадавшим от политики экс-президента США Дональда Трампа, назвав решение «неприемлемым».

Демократы Республиканцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Газета Wall Street Journal впервые сообщила 28 октября, что министерства юстиции, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб рассматривают возможность выплат для урегулирования исков, поданных американским союзом гражданских свобод и другими организациями от имени семей, которые незаконно пересекли границу США из Мексики в поисках убежища. Дети и родители были разделены в рамках политики «нулевой терпимости» Трампа в 2018 году.

Исцы просят выплатить примерно $3,4 млн на семью, однако администрация Байдена возможно выплатит $450 тыс. на человека — около $1 млн на семью.

Республиканцы, многие из которых поддерживали иммиграционную политику Трампа, раскритиковали идею о потенциальных выплатах.

Республиканка Вирджиния Фокс, выступая в палате представителей США указала, как лицемерно со стороны Белого дома отдавать деньги нелегалам забывая о ветеранах, героях страны. Она указала, что семьям погибших военных правительство выплачивает по страховке $400 тыс.

«Это значит, что администрация Байдена выплатит больше денег нелегалам, чем павшим американским героям. Эта ситуация омерзительна. Эти люди нарушили закон, проникнув в нашу страну, а теперь правительство им еще и заплатит. Такая позиция не приведет ни к чему хорошему, а только поощрит еще большее количество нелегалов незаконно проникать в нашу страну. Позор президенту Байдену и его администрации», — заявила Фокс.

Напомним, что действующий президент США Джозеф Байдензначительно смягчил миграционное законодательство и завершил программу отправки просителей убежища в Мексику. Это привело к значительному возрастанию потока мигрантов из Мексики, в настоящее время число беженцев составило более 200 тыс., что является абсолютным рекордом с начала текущего столетия.

Как сообщала Лора Райс, экс-заместитель главы министерства внутренней безопасности (DHS) США, администрация президента США Джо Байдена, партия Демократов и левое движение позволили случиться миграционному кризису на американо-мексиканской границе, потому что они рассматривают мигрантов из стран Центральной и Южной Америки, как потенциальных избирателей-демократов.

По словам Райс, ситуация с кризисом на границе и душераздирающими историями о брошенных детях является спланированной: «они знают, что в прошлом работало и все же они решили отменить программы других политиков. Они видят в этих мигрантах тех, кто в будущем проголосует за демократов, это все вопрос власти левых».